T1季後賽奪權第1人 太陽周資華遭驅逐

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T1聯盟台中葳格太陽隊「火爆浪子」周資華（右2）26日與新北中信特攻隊季後賽系列賽第2戰，首節最後44.8秒因領到不合運動道德與技術犯規，成為T1季後賽第一個被奪權出場的球員。（台灣運彩xT1聯盟提供）中央社記者龍柏安傳真 111年5月26日

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（中央社記者龍柏安台北26日電）台灣職籃T1聯盟台中葳格太陽的周資華今天在客場挑戰新北中信特攻時，首節最後44.8秒因領到1次不合運動道德與技術犯規，成為季後賽第1個被奪權出場的球員。

台灣運彩xT1聯盟今天進行新北中信特攻與台中葳格太陽季後賽首輪的系列賽第2場，由於雙方首役太陽在主場率先開胡，因此今天也是特攻能否續命延長戰線的關鍵。

事件發生在首節最後44.8秒，特攻後衛林秉聖起跳飛進禁區抓下籃板，人在籃下的周資華靠上對方後屈身彎腰，讓在空中的林秉聖失去平衡重摔在地，裁判看過重播畫面後，認為周資華有刻意讓對手「坐飛機」的意圖，因此給了他1次不合運動道德犯規。

原本事情應就此落幕，沒想到周資華口中仍念念有詞，被裁判追加了1次技術犯規，也讓他遭奪權得立即出場。

此時周資華突然爆走，突然衝到裁判面前鼓掌飆罵髒話，特攻球員擔心他情緒失控出手，也趕緊將他拉開，依照規則周資華必須離開球場，提前返回球隊休息室。

而事件發生後，由特攻取得2罰並繼續擁有球權，首節打完特攻僅以30比25取得微幅領先。（編輯：張雅淨）1110526