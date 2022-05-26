T1阿巴西個人秀帶動全隊飆分 特攻勝太陽扳平戰局

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（中央社記者龍柏安台北26日電）背水一戰的新北中信特攻今天靠著阿巴西在第3節個人連拿8分，率隊拉出一波19比0攻勢甩開對手，終場以118比96擊敗台中葳格太陽，在台灣職籃T1季後賽首輪以1比1扳平。

台灣運彩xT1聯盟今天由新北中信特攻在主場新莊體育館迎戰聯盟例行賽第2種子台中葳格太陽，由於受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，季後賽首輪也縮水成3戰2勝制，而首役客場吞敗的特攻今天若無法拿下，賽季就將提前結束。

第1節最後44.8秒太陽後衛周資華就因意圖讓對手「坐飛機」領到不合運動道德犯規，又因不服吹判碎碎唸再吞技術犯規，遭奪權出場，成為聯盟季後賽被驅逐出場的第1人。

特攻全場雖保持微幅領先，不過第3節才是勝負分水嶺，靠著阿巴西個人連拿8分，包括連續命中2顆三分球，率隊拉出一波19比0攻勢，最多領先達27分。

另一方面，太陽在第3節最後8分19秒靠著洋將桑尼（Sani Sakakini）命中三分球後，接下來長達4分鐘沒有得分進帳，只能眼睜睜看著分數被越拉越開。

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第3節結束前，太陽靠著連續三分球，將落後縮小至16分，無奈決勝節開局又被特攻洋將馬龍（Marlon Johnson）連拿6分，也徹底澆熄太陽的反撲氣焰。

特攻洋將馬龍今天攻下最高的31分、17籃板，本土後衛林秉聖與阿巴西則雙雙挹注20分，而太陽則以王牌中鋒桑尼的25分、14籃板最佳，首役表現亮眼的塔克（Anthony Tucker）今天遭嚴加看管，僅拿下18分、6籃板與5助攻。（編輯：張雅淨）1110526