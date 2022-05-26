更多編輯台推薦新聞：
兒童染疫重症恐併發腦炎？家長別慌 留意8大前驅症狀
生活

兒童染疫重症恐併發腦炎？家長別慌 留意8大前驅症狀

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

T1阿巴西個人秀帶動全隊飆分 特攻勝太陽扳平戰局

2022/5/26 22:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北26日電）背水一戰的新北中信特攻今天靠著阿巴西在第3節個人連拿8分，率隊拉出一波19比0攻勢甩開對手，終場以118比96擊敗台中葳格太陽，在台灣職籃T1季後賽首輪以1比1扳平。

台灣運彩xT1聯盟今天由新北中信特攻在主場新莊體育館迎戰聯盟例行賽第2種子台中葳格太陽，由於受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，季後賽首輪也縮水成3戰2勝制，而首役客場吞敗的特攻今天若無法拿下，賽季就將提前結束。

第1節最後44.8秒太陽後衛周資華就因意圖讓對手「坐飛機」領到不合運動道德犯規，又因不服吹判碎碎唸再吞技術犯規，遭奪權出場，成為聯盟季後賽被驅逐出場的第1人。

特攻全場雖保持微幅領先，不過第3節才是勝負分水嶺，靠著阿巴西個人連拿8分，包括連續命中2顆三分球，率隊拉出一波19比0攻勢，最多領先達27分。

另一方面，太陽在第3節最後8分19秒靠著洋將桑尼（Sani Sakakini）命中三分球後，接下來長達4分鐘沒有得分進帳，只能眼睜睜看著分數被越拉越開。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

第3節結束前，太陽靠著連續三分球，將落後縮小至16分，無奈決勝節開局又被特攻洋將馬龍（Marlon Johnson）連拿6分，也徹底澆熄太陽的反撲氣焰。

特攻洋將馬龍今天攻下最高的31分、17籃板，本土後衛林秉聖與阿巴西則雙雙挹注20分，而太陽則以王牌中鋒桑尼的25分、14籃板最佳，首役表現亮眼的塔克（Anthony Tucker）今天遭嚴加看管，僅拿下18分、6籃板與5助攻。（編輯：張雅淨）1110526

延伸閱讀
T1特攻下半場火力全開擊落獵鷹 擠下英熊卡位老三T1阿巴西31分本土最高 中信特攻扳倒台南獵鷹厄力初亮相秀得分爆發力 特攻斬斷太陽2連勝
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族