9比0攻勢鎖定勝局 台中太陽挺進T1總冠軍賽

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（中央社記者龍柏安台北28日電）一度領先23分，台中葳格太陽不到一節就快花完，所幸第4節靠著一波9比0攻勢穩住陣腳，終場80比75擊敗新北中信特攻，以2比1淘汰新北中信特攻，搶進T1聯盟元年總冠軍賽。

台灣運彩xT1聯盟今天進行季後賽首輪最終戰，系列賽以1比1打平的台中葳格太陽與新北中信特攻對決爭搶最後一張冠軍賽入場券，太陽最後頂住對手反撲，以5分之差險勝，將與聯盟龍頭高雄全家海神爭冠。

由於此役輸贏攸關最後一張冠軍賽門票誰屬，因此雙方上演焦土戰，全場肢體接觸不斷，哨音更是滿場響不停。

主場出戰的太陽，今天開局就迅速進入狀況，第2節最多以34比11領先對手，原以為可以輕鬆拿下勝利，沒想到特攻的反擊來得又快又猛，回頭拉出一波21比2的攻勢縮小差距。

一路落後的特攻，下半場不僅追平比數，第4節甚至一度取得4分超前，不過太陽接著連續命中三分球，雙方再以65比65扯平。

太陽洋將塔克（Anthony Tucker）顯然拒絕下課，他一人連拿9分，包括一次切入後單手爆扣，再把領先拉開，也成了決定勝負的關鍵。

塔克今天攻下並列全隊最高的17分、13籃板與3助攻，太陽王牌桑尼（Sani Sakakini）第2節3分55秒一度提前傷退，所幸下半場他仍重返火線，攻下17分、7籃板與5助攻，而特攻則以本土射手謝亞軒的23分最高。（編輯：吳協昌）1110528