台灣公開賽百米飆風對決 魏泰陞擊敗楊俊瀚奪金

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2022台灣田徑公開賽28日晚間在新北市板橋第一體育場舉行男子組100公尺決賽賽程，同為亞運培訓隊的田徑好手魏泰陞（左）最終險勝楊俊瀚（右）奪下金牌。中央社記者王騰毅攝 111年5月28日

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（中央社記者龍柏安台北28日電）台灣短跑好手魏泰陞今天在2022台灣田徑公開賽男子100公尺決賽，他飆出生涯次佳的10秒39，以0.01秒之差險勝台灣「最速男」楊俊瀚奪金。

今年全國大專校院運動會魏泰陞才跑出生涯最佳的10秒38，這次他在台灣田徑公開賽維持水準，也是他生涯首度在百米對決擊敗楊俊瀚奪金，問他和楊俊瀚交手連敗次數，魏泰陞搖搖頭表示已記不得了，「不過肯定超過20次。」

魏泰陞強調，這次公開賽的表現讓他很開心，主因並不是奪金，而是他能跑出自己希望的成績，且在1個月內跑出2次好表現，代表自己能穩定發揮，對自己也是一種肯定。

楊俊瀚月初剛從日本返台，隔離結束只訓練2週就迎接台灣田徑公開賽，雖然他認為自己狀態並不差，身體的能力也差不多，「只有續航力有些下滑。」而他也透露，今天起跑時有些猶豫，也算是自己失誤。

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為爭取世界田徑錦標賽積分，楊俊瀚月初赴日參賽，不過他在廣島低溫加上雨勢中意外跑出11秒09，看到成績後他也嚇一跳。

他承認，今年開季狀況不錯，但接下來自己狀態有些起伏，情緒也難免受到影響，不過他明白，整個團隊的目標都是要幫助他進步，因此他也轉換想法，畢竟比賽總有好有壞，當面對失利，他要懂得虛心接受，不過他也期許自己，當碰上大賽或重要的比賽時，能夠避免這些失誤。（編輯：陳政偉）1110528

2022台灣田徑公開賽28日在新北市板橋第一體育場展開各項賽程，晚間進行男子組100公尺決賽，由代表亞運培訓隊出賽的田徑好手魏泰陞奪下金牌。中央社記者王騰毅攝 111年5月28日