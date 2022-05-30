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納達爾苦戰5盤挺進法網8強：每場都當最後1場打

2022/5/30 11:05
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（中央社巴黎29日綜合外電報導）西班牙猛將納達爾今天苦戰5盤後挺進法國網球公開賽男單8強，他賽後表示，征戰多年傷痛纏身，讓他不由得會想，「現在在這裡每場比賽，都可能是最後一場」。

35歲的納達爾（Rafael Nadal）今天花了4小時又21分鐘，才以3比6、6比3、6比2、3比6、6比3力退加拿大好手奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime），生涯第16度挺進法網8強。

這僅僅是他在法網參賽17年、打了112場比賽裡面，第3次的5盤大戰。

賽後納達爾盛讚21歲的奧格-阿里辛表現優異：「菲利克斯（奧格-阿里辛）是位很棒的球員，他非常年輕，力量很夠，移位也很快。」

奧格-阿里辛滿意自己的表現，也稱讚納達爾說：「他每每都在必要時交出更好的表現，我做了我能做的，他很積極，防守也非常好。」

納達爾先前出賽羅馬大師賽時腳傷復發，甚至不知道能不能順利參加法網。去年他錯過了溫布頓錦標賽、奧運以及美國公開賽。

2005年初次參加法網就勇奪男單冠軍的納達爾說：「我知道我的狀況，我也接受我的狀況，我不能抱怨太多。我挺進了法網8強，兩個半星期前，我還不知道能不能來到這裡。」

「我就是單純享受我又能有1年來到這裡這件事，坦白說，我不知道現在我在這裡打的每場球，會不會是網球生涯在羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）的最後1場。」

「這就是我現在的狀況；當然，我又再用我的腳挺過了1場艱難的球賽，我不知道接下來會怎麼樣。」

納達爾將在8強賽遇上世界排名第1的喬科維奇（Novak Djokovic），這是兩人第10度在法網交手，也是2006年兩人首度對戰以來，生涯第59度遭遇。

納達爾對此表示：「我們都很熟悉彼此，對戰歷史多，我只能說，我會專心打，試著拿出我最好的球技，戰到最後。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110530

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