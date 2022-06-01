跨夜大戰拍落喬科維奇 納達爾：比賽時間太晚了

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎1日綜合外電報導）西班牙「蠻牛」納達爾今天力克塞爾維亞強敵喬科維奇後，堅持自己還得繼續拚，才能在法國網球公開賽第14度封王，並說他與喬帥之間的8強賽比賽時間實在是太晚了。

在歷經4小時又12分鐘的激戰，納達爾（Rafael Nadal）終以6比2、4比6、6比2、7比6（7/4）擊敗喬科維奇（Novak Djokovic），3日36歲生日當天將與大會第3種子茲韋列夫（Alexander Zverev）爭奪決賽門票，續朝破紀錄的生涯第22座大滿貫冠軍邁進。

法新社報導，納達爾賽後談到與喬科維奇的精彩對決時說：「對我來說，這是非常振奮人心的一晚。但這只是8強賽而已，我什麼都還沒贏呢，只是給了自己兩天後再重新踏上球場的機會。」

「能夠再次闖進法網4強賽，對我而言意義重大。」

這場比賽從法國時間5月31日晚間9時打到6月1日凌晨1時。

在這場「跨夜」又「跨月」的大戰結束後，曾要求不要打夜間賽事的納達爾說，這「毫無疑問實在是太晚了」。

他說：「我不能抱怨，因為我們現在有兩天休息時間，但若只有一天可以休息，或是像茲韋列夫在馬德里大師賽那樣，第2天必須出戰決賽，那就會是個大問題。」

「我理解有商業考量，電視台付了很多錢，這點毫無疑問，但我們必須取得平衡。」

● 喬科維奇：關鍵時刻 納達爾表現高人一等

另一方面，戰敗的喬科維奇有風度地稱讚納達爾是「偉大的冠軍好手」，還說他對納達爾從傷病中迅速恢復「並不感到驚訝」。

喬科維奇說：「他在關鍵時刻表現高人一等。」

「他展現出他何以成為偉大的冠軍好手。保持堅強的心智，用他自己的方式完成比賽。恭喜他和他的團隊，這無疑是他應得的結果。」

納達爾一直飽受慢性腳傷所苦，甚至暗示此役若敗給喬科維奇，很可能就是他職業生涯的法網最終章。

喬科維奇說：「我看不出他有任何問題。這不是他第一次恢復得如此迅速，他在受傷且幾乎不能走路幾天後，便百分之百康復。」

「這種情況在他的職業生涯中上演過很多次，所以我並不感到驚訝。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110601