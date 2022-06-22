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喬科維奇下週衛冕溫布頓網賽 世界前兩大好手缺陣

2022/6/22 00:06
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（中央社倫敦21日綜合外電報導）衛冕的塞爾維亞名將喬科維奇下週將以第一種子資格繼續問鼎溫布頓網球錦標賽，屆時俄羅斯籍世界球王梅迪維夫將被禁賽，世界排名第2的德國好手茲韋列夫則將因傷缺陣。

由於俄羅斯入侵烏克蘭，草地網賽溫布頓主辦當局今年禁止俄羅斯和白俄羅斯選手參賽。世界職業網球協會（ATP）和世界女子職業網球協會（WTA）因此決定不給予溫網排名積分。

茲韋列夫（Alexander Zverev）本月剛動過右腳踝韌帶拉傷手術，他先前因這個傷勢被迫中途退出和西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）對決的法國公開賽4強戰。

喬科維奇（Novak Djokovic）去年因拒絕接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，而失去衛冕澳洲公開賽的機會，也因此損失世界排名積分2000分，最近將球王頭銜拱手讓給了梅迪維夫（Daniil Medvedev）。

這位前任天王已在溫布頓網賽三連霸，但今年溫網無法給排名積分，他在賽後將再損失2000分，導致世界排名將進一步滑落。

由於梅迪維夫和茲韋列夫不會上陣，今年已在澳網和法網封王的納達爾（Rafael Nadal）將名列溫網男單第2種子，他要到7月10日決賽才有可能遭遇喬科維奇。（譯者：張佑之/核稿：劉學源）1110621

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