林郁婷世錦賽摘金 教練曾自強盼放寬教練獎勵辦法

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（中央社記者龍柏安台北1日電）台灣拳擊女將林郁婷今年5月在女子拳擊世界錦標賽奪金，教練曾自強則呼籲，希望能放寬台灣有功教練獎勵辦法，盼只要符合國光獎章二等三級（亞運銅牌）標準，就能讓教練敘獎。

林郁婷今年在女子拳擊世錦賽57公斤級勇奪金牌，也是她繼2018新德里世錦賽在54公斤級摘金後，在世錦賽拿下的第2金。

這幾年台灣選手在國際賽屢創佳績，曾自強除肯定政府給予運動員好的照顧與保障，也認為黃金計畫的確幫助選手在奧運爭金奪銀。

看著一手帶大的選手世錦賽風光奪金，曾自強卻有些感嘆，他直言：「教練既沒有國光獎章，也沒有獎金，既然可以獎勵選手，那為何不能獎勵教練，政府在照顧選手這一塊做得很好，在教練這區塊卻沒有那麼完善。」

曾自強無奈表示，依照現行的有功教練獎勵辦法，教練敘獎僅限於亞、奧運，因此就算此行土耳其世錦賽愛徒摘金，他連專業運動教練的等級也無法升等。

過去台灣體壇因教練獎金發放衍生出不少問題，主因就是教練們對獎金分配有歧見，也造成教練私下爭搶選手的亂象，曾自強認為，只要獎金分配事先白紙黑字寫清楚，一旦過了限定的審閱期就不能再有異議，而拳擊運動選手多半由教練一手拉拔長大，更不會有分配問題。

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曾自強說，之前已有修法，把有功教練的獎勵重新放回國光獎章裡，若要避免獎金濫發之嫌，國光獎章當中有針對賽事等級做劃分，「教練敘獎的最低標就是二等三級的亞運銅牌，只要未來賽事等級符合二等三級就可比照敘獎，既符合當初的立意與精神，又能避免濫發獎金的疑慮。」

體育署則強調，為感謝教練的付出與辛勞，獎金已有回饋至提升教練薪資待遇，不希望讓外界認為等到選手拿牌後才來肯定教練努力，但選手在國際賽場上有好表現，國訓中心仍會依照成就進行加給獎勵，而教練們提出的意見，也會列入考量。（編輯：張芷瑄）1110601