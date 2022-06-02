吳念庭連3場敲安 西武獅不敵阪神虎

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（中央社記者黃巧雯台北2日電）旅日西武獅隊台灣野手吳念庭今天出戰阪神虎，4打數1安打，連續3場敲安，但守備出現失誤，西武獅隊最終以1比6輸球，苦吞2連敗。

日本職棒兩聯盟交流戰埼玉西武獅、阪神虎在甲子園球場進行3連戰，前2戰兩隊各拿1勝，今天第3戰吳念庭守備位置和棒次都有變動，移防二壘，棒次從第5棒調整至第2棒。

吳念庭前兩個打席分別敲出二壘方向滾地球、左外野飛球出局，6局上在隊友若林樂人敲安後，吳念庭隨後補上二壘安打，2出局後山川穗高獲得保送，形成滿壘，可惜後續攻勢未能串連，並未添得分數。

西武獅隊7局上才突破對手封鎖，靠著3安搶下1分，吳念庭在2出局一、二壘有人情況下，擊成飛球出局，錯失追分契機。

吳念庭此役4打數1安打，賽後打擊率2成69，連續安打場次推進至第3場。

阪神虎前8局每局都有攻勢，4局下安打串連，加上對手接連出現失誤，攻下3分，7局下吳念庭守備發生失誤，讓糸原健斗趁機敲出安打帶有2分打點，阪神虎第8局再追加1分。

阪神虎全場擊出17支安打，西武獅僅敲7支安打，加上得分效率不佳，西武獅最終以1比6落敗。（編輯：管中維）1110602