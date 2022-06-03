法獅、辛巴合轟50分 PLG攻城獅勝國王季後賽開胡

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台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）季後賽展開，3日在新竹縣立體育館由新北國王隊與新竹街口攻城獅隊交手，攻城獅洋將法獅（Nick Faust）（持球者）強攻對手禁區搶分。中央社記者張新偉攝 111年6月3日

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（中央社記者龍柏安新竹3日電）PLG聯盟龍頭新竹街口攻城獅今天克服首節15分落後，靠著洋將辛巴與法獅聯手轟下50分，終場97比86擊敗新北國王，在5戰3勝制的季後賽首輪，以1比0率先開胡。

P. LEAGUE+聯盟季後賽今天登場，由新竹街口攻城獅在主場新竹縣體育館，迎戰新北國王，雙方例行賽6次交手，攻城獅取得4勝對戰優勢。

沒想到今天開局戰況出乎意料，靠著當家控衛李愷諺攻下8分，「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）與洋將湯瑪士（Thomas Welsh）各自攻下7分帶領，最多取得15分領先。

暖機稍慢的攻城獅，在首節尾聲火力逐漸加溫，其中洋將法獅（Nick Faust）第2節就飆進3顆三分球，個人獨拿10分帶領，加上辛巴（Sim Bhullar）上半場結束前砍進壓哨三分球，球隊拉出一波33比19攻勢後來居上。

開局狀況勇猛的國王，易籃後團隊手感急凍，第3節團隊僅拿13分，也讓逮到機會的攻城獅一鼓作氣拉開比數，第4節最多領先達19分，也順利在主場拿下系列賽首勝。

聯盟例行賽得分、籃板雙冠王辛巴，今天繳出26分、19籃板與3阻攻，法獅也轟下24分、16籃板，兩人合計就攻下50分，兩人高檔火力也讓國王難以招架。

國王方面，則以湯瑪士的24分、15籃板最佳，戴維斯則繳出15分、11籃板與8阻攻的準大三元成績單，年度MVP呼聲最高的「阿美族戰士」楊敬敏，今天全場11投僅中4、拿下13分。（編輯：張芷瑄）1110603

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+ 季後賽3日在新竹縣立體育館由新北國王隊與新竹街口攻城獅隊交手，攻城獅洋將辛巴（Sim Bhullar）（持球者）強勢進攻積極搶分。中央社記者張新偉攝 111年6月3日

台灣職籃P. LEAGUE+（簡稱PLG）季後賽3日在新竹縣立體育館進行新北國王隊與新竹街口攻城獅隊賽事，吸引許多球迷進場。中央社記者張新偉攝 111年6月3日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）季後賽3日在新竹縣立體育館進行新北國王隊與新竹街口攻城獅隊賽事，吸引許多球迷進場，攻城獅啦啦隊慕獅女孩帶動加油氣氛。中央社記者張新偉攝 111年6月3日

P. LEAGUE+ 新北國王隊3日季後賽在新竹縣立體育館與新竹街口攻城獅隊交手，國王洋將里金斯（DeAndre Liggins）（前左）持球，企圖打破對方防守搶分。中央社記者張新偉攝 111年6月3日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）新北國王隊3日季後賽作客新竹縣立體育館，交手新竹街口攻城獅隊，國王洋將湯瑪士（Thomas Welsh）（右）投射搶分。中央社記者張新偉攝 111年6月3日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）季後賽3日在新竹縣立體育館進行，由新北國王隊作客踢館新竹街口攻城獅隊，國王陣中戴維斯（Quincy Davis）（左）強攻對手禁區搶分。中央社記者張新偉攝 111年6月3日