PLG國王罰球不靈光吞敗 李愷諺盼更多本土跳出來

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P. LEAGUE+聯盟季後賽3日開打，由聯盟龍頭新竹街口攻城獅在新竹縣體育館迎戰新北國王，國王本土控衛李愷諺（黃衣）攻下12分、7助攻與5籃板，終場國王以86比97吞敗。中央社記者張新偉攝 111年6月3日

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（中央社記者龍柏安新竹3日電）全場團隊罰球命中率僅43.5%，是新北國王首役的致命傷，加上首節15分領先優勢不到2節就花光，讓他們以86比97不敵新竹街口攻城獅，在PLG季後賽首役苦吞敗仗。

P. LEAGUE+聯盟季後賽今天開打，由聯盟龍頭新竹街口攻城獅在新竹縣體育館，迎戰本季新成軍的新北國王，兩隊都力爭隊史在季後賽的首勝，主場的攻城獅技高一籌，成功逆轉攔胡。

國王總教練萊恩（Ryan Marchand）表示，這場比賽他們成功將攻城獅團隊得分壓制在100分內，是球隊做得好的地方，不過因全隊23罰僅10中，命中率43.5%，「這是我們做不好的地方。」

國王本土控衛李愷諺今天攻下12分、7助攻與5籃板，不過他兩罰也失手，他解釋，之前的手腕傷勢2天前復發，賽前吃了止痛藥才上場，不過他強調，只要他們本土的進攻火力回檔，加上限制對手辛巴（Sim Bhullar）再多一點，「我相信應該還是很有機會。」

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今天國王本土球員當中，僅「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）、李愷諺與楊敬敏3人得分達到雙位數，而例行賽場均可攻下21.2分的楊敬敏，今天被對手嚴防，11投4中僅拿到13分。

楊敬敏在例行賽場均出手近17次，今天短少了6次，進攻慾望似乎有些不足，李愷諺透露，在第4節他也有提醒「學長」出手可再果斷些，他也希望有更多本土球員能跳出來，一起分擔進攻上重擔。（編輯：張芷瑄）1110603

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+ 新北國王隊3日季後賽首戰以86比97不敵新竹街口攻城獅隊，國王陣中楊敬敏（黃衣）全場拿下13分。中央社記者張新偉攝 111年6月3日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）季後賽3日在新竹縣立體育館開打，新竹街口攻城獅隊高國豪（左）全場拿下11分4籃板4助攻，助隊終場以97比86收下勝利。中央社記者張新偉攝 111年6月3日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）季後賽3日在新竹縣立體育館開打，主場新竹街口攻城獅隊特別邀請雙人演唱組合「動力火車」（前）到場開唱，兩人也留下觀戰。中央社記者張新偉攝 111年6月3日