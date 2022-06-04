茲韋列夫受傷退賽 納達爾晉級將14度法網爭冠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎3日綜合外電報導）法國網球公開賽男單4強賽今天由納達爾（Rafael Nadal）出戰茲韋列夫（Alexander Zverev），兩人激戰到第2盤時，茲韋列夫右腳踝受傷被迫退賽，由納達爾晉級冠軍戰。

法新社報導，法網今天進行男單準決賽，由西班牙猛將納達爾對上德國好手茲韋列夫，兩人激戰3個多小時到第2盤，納達爾僅以7-6 (10/8)、6-6暫時領先，但此時茲韋列夫右腳踝受傷被迫退賽，最後坐著輪椅離場。

25歲的大會第3種子茲韋列夫稍後拄著拐杖回場，承認失敗。

今天過36歲生日的納達爾表示：「我知道他有多努力要贏得一座大滿貫金盃。此時此刻，他相當不幸運，但我確定他將不只贏得一座金盃，而是會贏得許多金盃。我祝他一切順利。」

「這場比賽超級艱困，打了超過3小時還沒打完第二盤，今天和他的比賽是次在法網最大的挑戰之一。」

賽前納達爾生涯和茲韋列夫交手過9次，以6勝3敗占上風，但最近4次交手，茲韋列夫卻贏了3場。

朝向第22座大滿貫金盃邁進的納達爾，5日將與克羅埃西亞名將西里奇（Marin Cilic）或挪威好手路德（Casper Ruud）的勝方爭冠。（譯者：徐睿承）1110604