法網對決逾4小時 納達爾力克喬科維奇15度晉4強[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

納達爾（圖）與喬科維奇31日在法國網球公開賽8強賽對決，激戰超過4個小時後，納達爾最終獲勝，第15度晉級法網4強賽。（圖取自https://twitter.com/rolandgarros）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎31日綜合外電報導）西班牙男網名將納達爾與長年對手、現任世界球王喬科維奇今天在法國公開賽8強賽對決，是兩人生涯第59場對戰，在激戰超過4個小時後，納達爾以6比2、4比6、6比2、7比6（7比4）獲勝，第15度晉級法網4強賽。

納達爾（Rafael Nadal）在首盤兩度破發，花了52分鐘以6比2先馳得點。

第二盤，喬科維奇（Novak Djokovic）再被雙破發、0比3落後的情況下急起反攻，最後以6比4扳回一城。這時比賽已進行2小時16分鐘。

第三盤，納達爾再次兩度破發，再度以6比2再下一城，以2比1領先。這時比賽已進行3個小時。

第四盤，兩人激戰超過1小時，進入搶七戰，納達爾最終以7比6（7比4）獲勝。

納達爾將在4強賽對上德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev），爭取決賽門票。

喬科維奇與納達爾長達16年的史詩般競爭關係在這場比賽重現。

6月3日將滿36歲的納達爾，自2005年拿下首座法網冠軍以來，之前在這項大滿貫賽事累積史上最高109場勝利，僅輸過3場比賽。

他在本屆法網第4輪比賽對上21歲加拿大好手奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）時，罕見打了5盤大戰才勝出，是他在法網第3次被逼到5盤。

納達爾在賽後坦言，現在不只事關他今年的法網冠軍頭銜，也可能攸關他的整個網球生涯前景。

納達爾表示：「我知道自己的情況，也接受它。我沒什麼好抱怨的。」他在抵達法網前，還不確定自己能否參賽，因為他在今年羅馬大師賽（Rome Masters）期間長年足傷復發，他的網球生涯一大部分時間都為這個傷所苦。

納達爾說：「我單純享受還能在這裡再比賽一屆。而且老實說，我在這裡打的每一場比賽，我都不知道會不會是我在法網的最後一場比賽。」

「蠻牛」納達爾的破紀錄21次大滿貫賽冠軍，有13次是在法網紅土球場贏得。

喬科維奇自從2006年在法網首度對上納德爾後，之前兩人對戰累積30勝28敗紀錄。不過，納達爾之前在紅土球場以19勝8敗戰績優於喬科維奇，且兩人之前在法網的9次對戰，7次由納達爾取勝。

然而，喬科維奇去年在法網4強賽擊敗納達爾，最後贏得生涯第2座法網獎盃。（譯者：陳政一）1110601