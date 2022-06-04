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亞歷山大超前三分建功 海神橫掃太陽奪T1首冠

2022/6/4 17:30（6/4 18:06 更新）
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高雄全家海神（圖）4日以103比100險勝台中葳格太陽，並以3比0奪得T1聯盟首冠。（圖取自facebook.com/T1LEAGUE.Basketball）
高雄全家海神（圖）4日以103比100險勝台中葳格太陽，並以3比0奪得T1聯盟首冠。（圖取自facebook.com/T1LEAGUE.Basketball）
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（中央社記者龍柏安台北4日電）高雄全家海神洋將亞歷山大全場僅投進1顆三分球，卻是在比賽結束前3.2秒進球，靠著他這記超前三分，助球隊以103比100險勝台中葳格太陽，並以3比0奪得T1聯盟首冠。

台灣運彩xT1聯盟今天在台灣體大體育館進行總冠軍系列賽第3戰，客場出擊的高雄全家海神，在5戰3勝制系列賽以直落三橫掃台中葳格太陽，順利奪得隊史與聯盟首冠，而前兩戰發揮出色的本土前鋒胡瓏貿，則獲選冠軍賽MVP。

海神洋將亞歷山大（Xavier Alexander）今天出賽不到20分鐘，不過他累計9投5中拿下13分、6籃板，並包括在比賽結束前最後3.2秒，投進超前的關鍵三分球，是海神得以客場封王的頭號功臣。

例行賽以23勝7負榮登聯盟龍頭的海神，季後賽首輪先以2比0橫掃台灣啤酒英熊，總冠軍賽再以直落三擊敗太陽，本季他們在季後賽未嘗敗績、以完美的5連勝登頂奪冠。

賽前陷入0比2淘汰邊緣的太陽，今天球運欠佳，上半場結束前王牌主力洋將桑尼（Sani Sakakini）因不滿鼻子遭對手肘擊，向裁判大聲咆哮遭奪權。

第4節太陽禁區主力艾倫（Aaron Geramipoor），在持球單打時額頭又撞上對方防守球員胡瓏貿的嘴吧，導致兩人同時濺血退場，雙雙一度退場治療。

太陽洋將塔克（Anthony Tucker）今天繳出34分、5籃板、3助攻、3抄截與2阻攻的全方位成績單，可惜他的好表現，依舊沒能幫助球隊在總冠軍賽拿下勝利，並將戰線延長至第4戰。（編輯：屈享平）1110604

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