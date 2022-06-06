歐冠盃與國際賽都曾單場獨進5球 梅西史上第1人

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阿根廷與愛沙尼亞5日在西班牙班普羅納進行友誼賽，阿根廷以5比0大勝，當家足球巨星梅西獨進5球。（圖取自twitter.com/PSG_English）

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（中央社班普羅納5日綜合外電報導）阿根廷與愛沙尼亞今天在西班牙班普羅納（Pamplona）進行友誼賽，阿根廷以5比0大勝，當家足球巨星梅西獨進5球，成為在歐冠盃、國際賽都曾單場獨進5球的史上第1人。

這樣精彩的表現，讓梅西（Lionel Messi）成為繼馬爾韋齊（Juan Andres Marvezy）、莫雷諾（Manuel Moreno）後，最新一位在單場比賽中，替阿根廷踢進5球的好手。

7度奪下金球獎的梅西，此役在比賽第8分鐘就靠罰踢12碼球，讓阿根廷率先拿下分數，接著又在半小時範圍內4度攻破對手球門。

在這場比賽攻進5球後，梅西生涯共為阿根廷踢進了86球，這個進球數是隊史第4多。

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目前效力於法國甲級足球聯賽（Ligue 1）巴黎聖傑曼（PSG）的梅西，成為在歐洲冠軍聯賽（European Champions League）和國際賽高級賽事都曾單場攻進5球的首名選手。

10年前，梅西曾於西班牙甲級足球聯賽（La Liga）勁旅巴塞隆納（Barcelona）以7比1大勝德國足球甲級聯賽（Bundesliga）列佛庫森（Bayer Leverkusen）的比賽中，單場獨進5球。（譯者：李晉緯/核稿：陳正健）1110606