玉山盃青棒賽 台北市投打發揮擊敗屏東保生機

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玉山盃青棒賽台北市隊7日敗部與屏東縣隊交手，先發投手黃翰克（圖）投3局僅被敲出1支安打，投出1次三振、無失分，展現壓制力，終場由台北市隊以10比3拿勝、保住晉級生機。中央社記者謝靜雯攝 111年6月7日

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（中央社記者謝靜雯新北7日電）玉山盃青棒賽台北市隊今天敗部與屏東縣隊交手，台北市隊投打發揮，團隊敲出14支安打，終場以10比3拿勝、保住晉級生機，因為雨勢影響賽程，敗部冠軍戰延至9日舉行。

111年玉山盃全國青棒錦標賽台北市隊今天與屏東縣隊在三重棒球場交手，台北市隊開賽就有攻勢，單局5安、3保送、對手1次守備失誤，開賽就打了13人次、攻下6分大局。

台北市隊先發投手黃翰克今天投3局僅被敲出1支安打，投出1次三振、無失分，展現壓制力，舒治偉接手有狀況，面對2名打者沒有抓到出局數就退場，失掉2分（1分責失分）。

黃家俊接手中繼投1.1局被敲2支安打、無失分拿下勝投，蔡丞豐、張元愷依序登板，僅張元愷在7局再多掉1分，但沒有擴大失分危機。

台北市隊開賽就取得大比分領先，7局再靠著接連安打、保送、失誤，攻下4分、順利拿下比賽勝利。

台北市隊下一戰將與新北市隊與嘉義縣隊比賽敗隊交手，爭取敗部冠軍，但今天新北市與嘉義縣隊比賽因雨延至明天舉行，敗部冠軍戰也順延至9日。

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台北市隊總教練李杜宏表示，先前已經輸掉一場比賽，雙敗淘汰的賽制、沒有退路，這幾場比賽都採投手車輪戰，主要是聯隊一起練習的時間沒有很長，有些球員先前也確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），狀況都還在調整。

李杜宏也提到，玉山盃青棒賽是國手選拔賽，目前報名20名球員僅剩1名球員還沒上場，會盡量讓所有球員都上場表現，給球員機會，他們才知道自己哪裡不足。（編輯：張芷瑄）1110607