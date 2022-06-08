美國鹽湖城申辦2030冬奧 谷愛凌稱出任申奧大使

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（中央社鹽湖城7日綜合外電報導）出生於美國加州且在今年初北京冬季奧運為中國隊贏得兩面自由式滑雪金牌的谷愛凌，已經投入美國鹽湖城申辦2030年或2034年冬奧的相關工作，她還自稱是「申奧大使」。

鹽湖城（Salt Lake City）申辦冬奧委員會發言人凱利（Tom Kelly）向美聯社證實，谷愛凌以「運動員代表」身分參與工作。

谷愛凌稍早在「時代雜誌」（TIME）主辦的一場峰會上宣布這項消息，還自稱是「申奧大使」。

凱利表示：「她正與我們合作，但我們還沒選定她的確切頭銜。」

18歲的谷愛凌在美國出生，母親是中國人，她在大約4個月前代表中國隊出戰北京冬季奧運，並奪得兩面金牌和一面銀牌。谷愛凌在解釋代表中國隊出賽的選擇時，她常說自己想激勵年輕的中國女性。

谷愛凌在「時代雜誌」峰會宣布自己是鹽湖城申奧大使時說，滑雪和申奧大使是「全球主義的美好例證」。

谷愛凌預計今年秋天就讀美國史丹佛大學（Stanford University）。

她的護照問題先前遭到外界檢驗，因中國官方不承認雙重國籍，而谷愛凌從來沒澄清自己是否仍持有美國國籍，或者她是否真的持有中國護照。

官方控制的中國媒體似乎從未質疑這個問題，這最初是為了歡迎谷愛凌代表母親的祖國中國贏得的獎牌。（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1110608