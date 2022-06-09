U23世界盃台灣培訓隊 火球男潘文輝、沈家羲入列

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有「火球男」稱號的潘文輝（前）入選本次U23世界盃台灣培訓隊名單。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）中華民國棒球協會今天公布2022年第4屆U23世界盃台灣培訓隊名單，除了火球男潘文輝、具旅美資歷的投手徐基麟外，投手沈家羲則是陣中唯一高中生。

2022年第4屆U23世界盃今年10月13至23日將在台灣舉行，比賽在天母、台中洲際棒球場兩地進行。

棒協今天揭曉U23世界盃台灣培訓隊名單，由總教練謝承勳領軍，共36名球員，包括投手16人，捕手4人，內、外野手各8人，培訓隊將自8月10日起在立德棒球場展開集訓。

其中，培訓隊投手群有火球男潘文輝、具旅美資歷的徐基麟，以及上屆U23世界盃表現出色的陳宇宏，還有來自穀保家商的沈家羲，也是培訓隊唯一高中生。

其他投手則有賴延峰、巴青少、侯羿輔、謝葆錡、陳翊瑄、林振瑋、林哲佑、曾家輝、游騰堯、陽邯杰、郭定泓、宮象謙。

捕手則有林軒逸、朱瑋淇、徐博瑋、謝彤恩。

內野手為李亦崴、王博玄、紀慶然、林家鋐、林岳谷、王騰玉、池恩齊、古子恩。

外野手為曾宸佐、周佳樂、高聖恩、顏國晉、胡恩典、冉承霖、邱澤豪、顏清浤。（編輯：陳仁華）1110609