海盜蘇文斯基暫居新人最多轟 張育成打擊沒表現

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯9日專電）美國職棒匹茲堡海盜今天出戰亞特蘭大勇士，23歲外野手蘇文斯基敲出本季第8支全壘打，暫居國家聯盟最多全壘打的新人打者，內野手張育成3次打擊沒有敲出安打。

海盜客場出征，今天與勇士展開四連戰，團隊雖然敲出8支安打，包括蘇文斯基（Jack Suwinski）全壘打，但整場只攻下1分，得分效率不如勇士6安打攻下3分，終場1比3輸球。

台灣好手張育成今天擔任海盜先發第7棒二壘手，3次上場打擊分別是外野飛球接殺、三振、內野滾地出局。

海盜打線今天遭到勇士王牌左投佛里特（Max Fried）多樣化的球路壓制。面對佛里特6局雖敲出8支安打，發動幾波攻勢，但關鍵時刻無法得分，吞下8次三振。

海盜整場唯一攻下分數是菜鳥蘇文斯基4局上敲出的陽春全壘打。這支全壘打是蘇文斯基最近5戰的第3轟，他4日在主場敲出再見全壘打，幫海盜逆轉勝，成為主場英雄。

蘇文斯基在小聯盟磨練6年多，最高層級到2A，今年季中首度升上大聯盟。他目前累計8支全壘打，暫居國家聯盟最多轟的新人球員，與美國聯盟最多轟的新人、太空人游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）同樣都是8轟。

張育成前2場比賽都有安打，今天雖然安打掛零，但逐漸恢復與投手周旋的能力，2局上他與佛里特纏鬥7球，將一記85.9英里（138公里）的滑球，打向中外野深處遭接殺。

這球的擊球初速有97.3英里（156公里），飛行距離359英尺，這個距離是整場比賽的所有擊球當中第二遠，僅次於蘇文斯基全壘打的370英尺。（編輯：郭中翰）1110610