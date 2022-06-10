周天成扳倒世錦賽銅牌 闖進印尼羽球大師賽4強

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（中央社記者龍柏安台北10日電）台灣羽球一哥周天成，今天在印尼羽球大師賽8強，以21比16、12比21、21比14擊敗去年世錦賽銅牌得主、世界排名第9的印度小將森恩，順利挺進最終4強。

隸屬羽球世界巡迴賽超級500系列的印尼羽球大師賽，總獎金達36萬美元（約新台幣1062萬元），也是下一站頂級超級1000大賽印尼羽球公開賽的前哨戰。

周天成今天的對手，是去年羽球世界錦標賽銅牌得主、印度好手森恩（Lakshya Sen），兩人今年5月才在湯姆斯盃交手，當時周天成歷經3局大戰，拿下對戰首勝。

年僅20歲的森恩，是印度新一代的男單希望，他曾在2018年青奧奪金，今年甚至曾在德國羽球公開賽4強擊敗丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen），並在全英羽球公開賽先後擊敗世界排名第3的丹麥第2單安東森（Anders Antonsen）與馬來西亞名將李梓嘉等人，是本季羽壇表現最亮眼的男單球員之一。

首局周天成從未陷入落後，即便開賽3度雙方短暫打平，周天成很快又要回領先，在12比11微幅領先之際，他連拿3分拉開差距。

周天成在一路領先優勢下，首局決勝期先靠著一次中場殺球取得局點，接著又靠著多拍調動破壞對手重心，網前截擊得手，先以21比16拿下。

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次局周天成開局在3比4落後下突然碰上亂流，遭對手打出一波8比2攻勢，周天成在一路落後下以12比21讓出，也讓對手成功扳平。

周天成在決勝局火力全開，靠著7比2攻勢開局，並以11比5的領先優勢進入技術暫停，換場後對手展開強力反撲，一口氣連追3分縮小差距，所幸周天成即時回穩，靠著一波4比0攻勢穩住陣腳，讓他最後以21比14淘汰對手，拿下4強入場券。（編輯：屈享平）1110610