牧倫斯讚楊敬敏 能決定球隊季後賽走多遠

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（中央社記者龍柏安台北11日電）新北國王本土一哥楊敬敏，今天轟下PLG聯盟本土季後賽單場最高的32分，率隊97比77擊敗新竹街口攻城獅，洋將牧倫斯也盛讚：「阿敏的表現決定了我們可以走多遠。」

P. LEAGUE+聯盟今天由新北國王在主場新莊體育館迎戰例行賽龍頭新竹街口攻城獅，今天共湧進6540名球迷，也是隊史首度滿場，在主場球迷龐大的加油聲中，國王再次守下勝利，並在5戰3勝制的系列賽以2比2扯平。

楊敬敏在系列賽前兩場表現低迷，不僅整體投籃命中率僅25%，且場均只有14.5分，近兩戰回到主場，他場均飆升至27.5分，也幫助球隊在2連敗後拉出2連勝。

國王洋將牧倫斯（Byron Mullens）賽後表示，楊敬敏在前兩戰打得有些掙扎，近兩場總算找回節奏，他說：「阿敏（Amigo）的表現，決定了我們球隊在季後賽可以走得多遠。」

牧倫斯更加碼說，有時他和楊敬敏在場上言語激烈爭鋒，其實一點問題都沒有，「這是男人解決問題的方式，出了狀況就立刻提出來，然後解決，總比把問題留到下一場再繼續發生來得好。」

而問楊敬敏他與牧倫斯之間究竟說了些什麼，阿敏四兩撥千斤地表示，他在場上有時看起來比較兇，講話比較大聲，其實並無惡意。

對於近兩戰的改變，楊敬敏則表示，對手在季後賽對他的防守的確比較嚴，也有針對性的防守，他回去看過影片後，在打法上也有做出調整，加上全隊更多正向的溝通，讓他們打得更像是個團隊。（編輯：吳協昌）1110611