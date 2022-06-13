郭岱琦參加台鋼雄鷹測試會 要當兒子的榜樣

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具職棒資歷的40歲球員郭岱琦（圖）參加台鋼雄鷹測試會，自評身體狀況還行、年齡不是問題，他希望拿出球員的榜樣，鼓勵小孩為夢想努力。（台鋼雄鷹隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月13日

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（中央社記者謝靜雯高雄13日電）具職棒資歷的40歲球員郭岱琦參加台鋼雄鷹測試會，郭岱琦自評身體狀況還行、年齡不是問題，他的小孩現在也在打球，「我想要當個榜樣，鼓勵他們為夢想努力」。

40歲野手郭岱琦是2004年中職季後選秀統一獅隊第一指名，2016年季後被球隊釋出，中職生涯一軍留下819場出賽，敲出587支安打、66發全壘打，生涯打擊率2成63。

台鋼雄鷹成為中職第6隊，今天在高雄澄清湖棒球場舉辦自辦測試會，郭岱琦也有報名參加，上午體能測驗結束後受訪表示，覺得自己身體狀況還行，從職棒退下來之後，有一陣子因為開公司，應酬比較頻繁，體重往上飆，但後來當健身公司教練，找回職棒時期的體態。

聽到郭岱琦報名參加測試會，許多前隊友包括獅隊現役野手高國慶、退役野手劉芙豪都給正面的回應。郭岱琦笑說，主要是給自己一個機會，準備測試會沒有壓力，雖然4、5年沒有正式訓練，但狀況不會差很多。

郭岱琦表示，職棒生涯期間，攻擊一直是自己強項，這陣子準備也會回想以前擊球的感覺，也有到外面測試，打擊各方面的數據與職棒時期沒有差太多，「打棒球20、30年了，那種感覺已經在身體裡面了。」

郭岱琦表示，年齡不是問題，最重要的是想好好把握機會，「我的小孩現在也有在打球，我希望拿出球員的榜樣，讓他們看看爸爸已經40歲了，還在為自己的夢想努力，因為棒球是我的最愛。」（編輯：張雅淨）1110613