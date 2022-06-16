林昀儒廖振珽台灣內戰吞敗 WTT男雙首輪出局

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（中央社記者龍柏安台北16日電）由台灣「桌球教父」莊智淵與徒弟彭王維聯手的師徒檔，今天在WTT球星挑戰賽薩格勒布男雙會內首輪，在首局先失劣勢下連趕3局，以3比1逆轉勝自家人林昀儒與廖振珽。

WTT球星挑戰賽本週雙線進行，包括林昀儒、莊智淵與女將陳思羽與鄭怡靜等人，都參加克羅埃西亞的薩格勒布（Zagreb）站，至於陳建安則飛往南美洲秘魯參加利馬（Lima）站。

WTT薩格勒布會內賽今天登場，男雙首輪上演「台灣內戰」，由林昀儒和廖振珽，強碰「師徒檔」莊智淵與彭王維。

「林廖配」今年3月在WTT球星挑戰賽杜哈站，從資格賽起一路闖關打進壓軸決賽，最終雖名列亞軍，代表「合拍」仍有一定水準，沒想到今天首役栽在自家人的手上。

今天開賽「林廖配」首局先以11比6拿下，次局也一度以7比2握有大幅領先，沒想到「師徒檔」拉出一波9比2瘋狂攻勢，不僅後來居上，還成功將戰局扳平。

第3局雙方一路纏鬥，「師徒檔」在局末浪費2個局點機會，讓對手成功追平，關鍵時刻兩人連拿2分，包括一次廖振珽的失誤，以12比10拿下「聽牌」。

「林廖配」第4局開局連拿4分領先，卻沒能延續領先至局末，在8比6領先之際連丟4分，反讓「師徒檔」再次逆轉。

莊智淵與彭王維雖浪費一個寶貴的賽末點，不過接下來靠著對手回擊失誤，仍以11比9淘汰自家人，拿下8強門票。（編輯：管中維）1110616