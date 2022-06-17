曾俊欣3盤淘汰阿根廷好手 帕馬挑戰賽挺進8強
（中央社記者龍柏安台北17日電）首盤先失、次盤又陷入落後，台灣網球好手曾俊欣在帕馬網球挑戰賽次輪大演逆轉秀，以2比6、7比5、6比3後來居上淘汰世界排名80的阿根廷好手艾切維利、晉級8強。
曾俊欣小檔案
2001年8月8日生、2015年在歐洲最大的青少年賽事Les Petits As（Small Champions）少年網球賽奪冠，賽史33年中唯一贏得此榮銜的亞洲人，從此一戰成名。
父母親在新北市永和的樂華夜市擺攤賣糖葫蘆供他學球，被封為台灣「夜市球王」。他和瑞士名將費德瑞（Roger Federer）同一天生日，視日本好手錦織圭為偶像。<
大滿貫單打成績：2018年、法網青少年冠軍、澳網青少年亞軍、溫網青少年冠軍、美網青少年4強
資料來源：ITF官網維基百科
曾俊欣今天對手，是近況正夯的阿根廷好手艾切維利（Tomas Martin Etcheverry），對方才上週才剛在義大利佩魯賈（Perugia）挑戰賽拿下亞軍，不過這回他在16強就踢到鐵板。
今天開賽曾俊欣首盤就被對手2度破發，草草先以2比6讓出，次盤又曾以2比4落後，情勢並不樂觀。
陷入落後反倒激發曾俊欣頑強鬥志，接下來靠著先保再破，一口氣連趕3局超前，即便對手隨後再將局數逼成5比5平，接下來曾俊欣再連下2局，以7比5拿下，也將戰局扳平。
決勝盤戰況依舊膠著，前4局打完2人以2比2扯平，接下來曾俊欣連拿3局，取得5比2大幅領先，對手則靠著守住發球局，將落後縮小至只差2局。
關鍵第9局曾俊欣浪費了2個賽末點，甚至對手一度逼出破發機會，所幸曾俊欣臨危不亂，成功化解危機並以6比3拿下勝利，也取得8強入場券。
根據網球排名預測網站，曾俊欣在帕馬挑戰賽晉級8強後，下週世界排名可望持續走揚，可望能排在93名。（編輯：黃世雅）1110617
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