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陳鴻文牛棚練投有點喘 觀察22日二軍出賽狀況

2022/6/17 17:41（6/17 17:51 更新）
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中職富邦悍將隊投手陳鴻文先前確診染疫，16日在牛棚練投約66顆，但投完有點喘，預計22日會先在二軍出賽，觀察身體恢復情形。圖為陳鴻文111年6月1日出賽畫面。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月17日
中職富邦悍將隊投手陳鴻文先前確診染疫，16日在牛棚練投約66顆，但投完有點喘，預計22日會先在二軍出賽，觀察身體恢復情形。圖為陳鴻文111年6月1日出賽畫面。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月17日
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（中央社記者謝靜雯新北17日電）中職富邦悍將隊洋投羅力快篩陽性，先發投手再出現空缺，投手陳鴻文先前確診，昨天牛棚後有點喘，投手教練林正豐表示，預計22日會安排二軍出賽，希望球員身心狀況準備好再歸隊。

中華職棒富邦悍將隊原訂今天在新莊棒球場與統一獅隊比賽將由洋投羅力先發，但羅力早上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性，先發投手改由游霆崴頂替。

悍將投手教練林正豐表示，羅力今天先發的空缺，原本范玉禹也是考慮的人選，但范玉禹13日已經二軍先發出賽過，休息天數不足夠，最後才選擇讓游霆崴頂替先發。

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至於先前確診的投手陳鴻文，林正豐表示，陳鴻文昨天有牛棚練投約66顆，但投完有點喘，預計22日會安排二軍出賽，看二軍出賽完身體恢復狀況，也希望球員是在身心狀況都準備好的情況再歸隊，其他投手群也需要適時跳出來承擔。

悍將總教練丘昌榮受訪表示，因為洋投威迪茲被禁賽的關係，讓投手調度上也比較吃緊，接下來21日至26日區間有5場比賽，威迪茲最快22日解禁，洪聖欽也會先發投手人選，他的角色會是先發、長中繼。（編輯：陳政偉）1110617

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