戴資穎晉印尼公開賽4強 18日戰陳雨菲爭冠軍賽門票

（中央社記者龍柏安台北17日電）東京奧運羽球女單銀牌得主戴資穎今天在印尼羽球公開賽8強，以21比13、21比13擊敗世界排名33的丹麥女將傑克斯菲德，明天將與中國名將陳雨菲角逐冠軍賽門票。



總獎金120萬美元（約新台幣3562萬元）的印尼羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽頂級超級1000系列的大賽，緊接著上週印尼羽球大師賽之後登場。



戴資穎昨天與美籍華裔女將王苑力歷經3局大戰才脫身，今天她是生涯第6度和丹麥的傑克斯菲德（Line Kjaersfeldt）交手，前5次碰頭她都是贏家，兩人最近一次交鋒是2019年的馬來西亞大師賽。



就算擁有絕對的對戰優勢，戴資穎依舊不敢大意，因傑克斯菲德昨天3局意外拍落世界排名第8的泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），也終止近來對戰的2連敗。



戴資穎今天開局就連拿5分下馬威，沒想到對手很快回穩追平，接下來雙方進入拉鋸纏鬥，戴資穎在12比10領先之際，靠著一波6比2攻勢甩開對手糾纏，先以21比13拿下首局。



保持首局的宰制力，戴資穎次局開賽就連拿2分，全場一路保持領先，對手就算屢屢追到只差1分，就是無法超前或追平，戴資穎在6比5領先時，連拿3分拉開差距，再把領先維持在安全範圍內。



面對落後劣勢，傑克斯菲德開始增加進攻火力，試圖把攻擊鎖定邊邊角角，可惜控球不到位反頻頻發生失誤，也讓戴資穎把比分越拉越開，並靠著對手回擊掛網，以21比13再下一城，除拿下對戰6連勝，也順利摘下4強門票。（編輯：張芷瑄）1110617