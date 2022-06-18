戴資穎逆轉勝陳雨菲 挺進印尼羽球公開賽冠軍戰

（中央社記者龍柏安台北18日電）印尼羽球公開賽女單4強今天重演奧運金牌戰戲碼，但結局卻大不同，戴資穎在首局先失、第2局化解5個賽末危機演出逆轉秀，以2比1扳倒奧運金牌、中國女將陳雨菲晉級決賽。



總獎金120萬美元（約新台幣3562萬元）的印尼羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽頂級超級1000系列的大賽，緊接著上週印尼羽球大師賽之後登場。



戴資穎在去年東京奧運女單金牌戰，和陳雨菲激戰3局後吞敗銀恨，不過今年泰國羽球公開賽兩人又於金牌戰狹路相逢，當時戴資穎擊敗對手報了奧運的一箭之仇，也拿下本季個人首座國際賽冠軍。



目前世界排名第2的戴資穎，不包括今天比賽在內，生涯前20次和陳雨菲交鋒，戴資穎取得16勝壓倒性對戰優勢。



印尼球場的風勢明顯，球員的控球能力也成了輸贏的關鍵，戴資穎在首局對於風勢的掌控似乎有些不太適應，開局就連丟7分，最多以2比14落後，草草以10比21讓出首局。



次局戰況扣人心弦，雙方共14次打平、7次領先互換，戴資穎在局尾5度被對手逼出賽末點，她仍一一化解危機，反以26比24拿下，也把比賽扳成1比1平。



眼看勝利就在眼前，陳雨菲看得到卻拿不到，被逼入決勝局後氣勢大跌，全場一路落後未曾追平，戴資穎更在13比11領先時，靠著一波8比1攻勢霸氣關門，以21比12「送客」。



今天戴資穎歷經3局大戰、費時1小時又9分鐘才拍落對手，也是她本季第2度打進壓軸決賽，明天將與中國女將王祉怡對決爭冠。王祉怡稍早在另一場女單準決賽淘汰中國好手何冰嬌，首度打進超級系列賽1000等級的冠軍賽。（編輯：張芷瑄）1110618