更多編輯台推薦新聞：
道奇為傳奇左投立雕像 托瑞憶當年驚人球路
運動

道奇為傳奇左投立雕像 托瑞憶當年驚人球路

圖輯／永春國小併校前最後畢典 師生一同告別
生活

圖輯／永春國小併校前最後畢典 師生一同告別

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看
國際

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
3歲確診男童哮吼病逝 中南部疫情脫離高原期
首頁 / 運動

江宗駿華南青少棒賽打擊率破5成 想再拚一次國手

2022/6/19 14:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北19日電）華南金控盃全國青少棒賽新北市隊江宗駿今天季軍戰單場2安都是長打，貢獻1分打點，賽會打擊率破5成；江宗駿是2019年U12冠軍班底，他也希望國中畢業前再拚一次國手資歷。

111年華南金控盃全國青少棒錦標賽是今年U15世界盃、亞洲青少棒錦標賽國內選拔賽，冠軍隊取得組訓權，將評估各隊球員表現組成最強代表隊。

今天季軍戰新北市隊與新竹縣隊交手，新北市隊打線發揮，終場以11比9拿下勝利，江宗駿打開路先鋒第一棒、守中外野，1局敲出三壘打，2局敲出二壘打，3局敲出左外野方向高飛球出局，5局獲得故意四壞保送，單場3打數敲出2支安打、貢獻1分打點。

江宗駿此次賽會打擊成績不錯，也敲出團隊唯一1轟，總計23打數敲出13支安打，賽後打擊率5成66，也被總教練梁如豪點名，是此次表現亮眼的球員之一，江宗駿腳程快、上壘率高，打擊爆發力很好。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

江宗駿自評這次表現預賽前半段有點打不出來，後半段才越打越好，季軍戰打出2支長打、表現算滿意，自評國中技術層面進步多，優勢是力量、腳程，打擊時心態很簡單「球來就打」。

江宗駿是2019年U12世界盃棒球賽奪冠班底，今天新竹縣隊的開路先鋒葉弘仁也是，江宗駿笑說，兩人一直有保持聯絡，今天都打第一棒、同場出賽會想要比拚看看，「今天兩人表現一樣好」。江宗駿國中還沒有當過國手，他也希望在畢業前可以再拚一次國手。（編輯：張雅淨）1110619

延伸閱讀
佘東霖先發撐住場面 華南金控盃青少棒新北季軍
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族