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華南金控青少棒新竹縣殿軍 盼好表現爭取資源

2022/6/19 15:56
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（中央社記者謝靜雯新北19日電）華南金控盃全國青少棒賽新竹縣隊以單一球隊戰力打出驚奇，今天季軍戰不敵新北市隊，但拿下殿軍已經是隊史最佳，總教練田家安表示，縣內僅有2名專任教練，希望用好表現爭取更多資源。

華南金控盃全國青少棒錦標賽季軍戰今天在三重棒球場舉行，新竹縣隊展現韌性，雖然一度6分落後，但也不放棄追分機會，最終以9比11吞敗、拿下殿軍。

新竹縣隊總教練田家安表示，新竹縣隊過去最佳成績是6強，此次以關西國中代表出賽，可以打進4強已經是紀錄，今年特別感動，球員們每一場比賽都很拚，大家都很珍惜每次可以出賽的機會。

田家安表示，單一球隊戰力有限，不像6都有多支傳統球隊可以組成聯隊，但也一直鼓勵球員好好把握，希望這次比賽可以讓球員的好表現被看到，多送一點球員進國家隊。

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田家安也感謝家長一路幫忙，當教練團最好的後援部隊，有家長協助、鼓勵球員，球員們的心態都很正面，可以拚到4強很不容易，感謝中信慈善基金會、張榮發基金會，也感謝校方的支持。

「努力爭取新竹縣的榮譽，雖然我們不是一線球隊，但也可以讓大家知道新竹縣還是有實力可以跟他們比拚」，田家安希望用好表現爭取更多的資源和機會，新竹縣包括他在內僅有2名專任教練，其他多是約聘、代課老師，教練沒有穩定，也沒有辦法全心照顧好球員們。（編輯：屈享平）1110619

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