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張翔再見滿貫砲 中職二軍未來之星邀請賽獅隊奪冠

2022/6/19 22:15
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（中央社記者謝靜雯台北19日電）中華職棒二軍未來之星棒球邀請賽冠軍戰，由統一獅隊與富邦悍將交手，獅隊前8局都處於落後，9局靠著張翔代打揮出再見滿貫砲，以4比3逆轉拿下冠軍。

中華職棒二軍交流賽（未來之星棒球邀請賽）冠軍戰今天在澄清湖棒球場舉行，獅隊二軍與悍將隊二軍交手，悍將派出先前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）康復的投手陳鴻文先發。

陳鴻文總計用67球投5局，僅被敲出2支安打，投出7次三振、無失分，展現壓制力；獅隊先發投手林子崴投4局被敲2支安打，投出6次三振，也沒失掉分數。

悍將5局有攻勢，靠著胡冠俞、楊瑞承接連安打、滾地球跑回第1分，6局靠著張進德安打、盜壘及高國麟適時安打送回第2分。

悍將9局上再起攻勢，靠著戴云真、王苡丞、胡冠俞接連安打多添1分保險分，取得3比0領先。

獅隊9局下反攻機會，靠著吳桀睿、林子豪接連安打，郭阜林四壞保送攻佔滿壘，1人出局後張翔代打敲出再見滿貫砲，幫助球隊拿下冠軍。（編輯：陳仁華）1110619

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