NBA選秀小爆冷 史密斯狀元變探花臉色鐵青[影]

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奧蘭多魔術23日在NBA選秀會上以狀元籤選進班切羅，原本最被外界看好成為狀元的史密斯（右）則是探花。（圖取自twitter.com/HoustonRockets）

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（中央社紐約23日綜合外電報導）魔術今天在NBA選秀會以狀元籤選進本就看好能進前3順位的班切羅，但原本最被外界看好成為狀元的史密斯則是探花，這讓他難掩失望，受訪時臉色鐵青，言談中也略顯無奈。

美國職籃NBA選秀會今天在紐約登場，握有前3順位選秀權的球隊分別是奧蘭多魔術、奧克拉荷馬雷霆、休士頓火箭，3隊依序選進杜克大學（Duke University）的班切羅（Paolo Banchero）、岡薩加大學（Gonzaga University）的霍姆葛倫（Chet Holmgren）、奧本大學（Auburn University）的史密斯（Jabari Smith）。

「紐約時報」報導，直到選秀會前幾天，媒體推測都還普遍認為魔術會用狀元籤挑走史密斯，但在選秀會開始前風向出現轉變，開始有傳言指魔術屬意的狀元人選是班切羅，而非先前外界預料的史密斯。

等自己名字第3順位才被叫到時，史密斯看起來十分失望。

受訪談感想時史密斯說：「我知道有這（榮膺選秀狀元）可能，所以當未能成真時，我感到十分驚訝。不過誠如你們所知，能被選上者都是偉大球員，會為NBA帶來很多東西，所以就像我在其他採訪中談到的，這就像擲銅板一樣，當這一切發生時，我為他們感到高興、為他們鼓掌、然後等著我的名字被叫到。」

19歲的史密斯在喬治亞結束他的高中籃球生涯後，在奧本大學（Auburn University）打了1季，也打過與魔術2004年選秀狀元霍華德（Dwight Howard）在業餘運動聯盟（Amateur Athletic Union）效力過的同一支球隊。史密斯的父親2000年代初期曾斷斷續續在NBA打滾4個球季。

上賽季在全美大學體育聯盟（National Collegiate Athletic Association, NCAA）為奧本大學打球，史密斯獲選為東南聯盟（Southeastern Conference）的年度最佳新秀，並入選年度最佳第2隊。

身高6呎10吋的大前鋒史密斯，也具有外線投籃能力，他在奧本大學時期，有4成29的三分球命中率，平均每場比賽可攻下16.9分。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1110624