成晉「飛撲撈魚」打出超前安 曾總：球棒控制力好

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（中央社記者謝靜雯桃園25日電）中職樂天桃猿隊今天與味全龍隊交手，3局桃猿隊成晉用「飛撲撈魚」姿勢將低角度壞球打成安打、送回超前分，總教練曾豪駒稱讚那支安打很關鍵，成晉球棒控制能力很好是特質。

中華職棒樂天桃猿隊今天與味全龍隊在樂天桃園棒球場交手，兩隊3局上打完1比1戰成平手。3局下桃猿隊靠著陳晨威安打、林立四壞保送攻佔得點圈，成晉上場執行戰術，幾乎身體快趴到地面將球「撈」成右外野方向安打，送回球隊超前分，也開啟一波攻勢。

今天比賽6局下2人出局因雨裁定桃猿隊10比2拿下勝利，桃猿隊總教練曾豪駒表示，成晉那支安打很關鍵，有那支安打才能開啟3局5分大局的攻勢，也透露那是打帶跑戰術，成晉扮演稱職的2棒角色，他的揮空率低、球棒控制能力很好。

成晉表示，3局打席一開始是短打戰術但是沒有點好，壘上的跑者具有腳程優勢，想辦法打到球就有機會推進，教練團下打帶跑戰術，無論如何都有碰到球，可以打成安打自己也有嚇一跳。

成晉形容那支安打是用「飛撲撈魚」的姿勢打出來的，是一顆壞球，如果不是戰術應該不會打；他也提到自己算是擊球率高的球員，不要差太多的球，都可以透過控制球棒將球打進場內，只要攻勢串聯，就有機會幫助球隊拿下分數。（編輯：吳協昌）1110625