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阿提諾快篩陽性 恐衝擊台灣男籃戰力

2022/6/27 14:54
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（中央社記者黃巧雯台北27日電）台灣男籃明天將前往澳洲參加世界盃資格賽，中華民國籃球協會今天表示，劉駿霆及歸化球員阿提諾相繼快篩陽性，正等待PCR結果，若確定染疫將無緣這次資格賽，恐衝擊台灣隊戰力。

2023年世界盃資格賽第3階段6月30日將在澳洲墨爾本登場，台灣男籃明天將啟程前往澳洲，7月1日首戰中國，休兵1天後，7月3日迎戰日本，7月4日再戰中國。

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因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，台灣男籃隊定期快篩，確保隊職員能在健康無虞狀態下參加比賽。籃協今天發布新聞稿宣布，劉駿霆、歸化球員阿提諾（William Artino）分別在昨天、今天出現快篩呈陽性，已先進行隔離，並安排PCR檢測等待結果中，若確診將無法隨台灣隊赴墨爾本參加這次的世界盃資格賽，恐讓台灣隊戰力大減。

若劉駿霆、阿提諾無法參賽，籃協表示，由於趕辦簽證不及，台灣男籃隊參賽球員人數將剩下13人，包括林秉聖（中信）、盧峻翔（領航猿）、林正（領航猿）、王子綱（台啤）、陳兆豪（台啤）、陳又瑋（鋼鐵人）、周暐宸（台銀）、孫思堯（太陽）、游艾喆（政大）、林彥廷（政大）、張鎮衙（政大）、唐維傑（旅美）、吳怡斌（海神）。（編輯：張雅淨）1110627

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