富邦勇士2連霸關鍵 許晉哲：互信和團結

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（中央社記者黃巧雯新竹27日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 台北富邦勇士總冠軍戰系列賽以4比1擊敗新竹街口攻城獅，完成2連霸，總教練許晉哲今天表示，關鍵在於與球員互相相信，並在季後賽展現團結精神。

P. LEAGUE+總冠軍戰採7戰4勝制，富邦勇士在輸掉首戰後，賽前拉出3連勝，今天第5戰在攻城獅主場新竹縣體育館再以108比104力退攻城獅，以4比1封王，連2年奪得冠軍。富邦金董事長蔡明興賽後當場宣布，將頒發新台幣2000萬元獎金。

許晉哲賽後接受媒體聯訪時坦言，最痛苦就是第1、5戰，第1戰不知道怎麼輸的，而今天贏得很艱辛。

許晉哲透露，首戰輸球後隔天曾向球員道歉：「教練做得不好， 所以那一敗算我的，請大家相信我。」

談到2連霸關鍵，許晉哲認為，除了球員輪流挺身而出外，「還有我聽球員的，球員也相信我」。他表示，球隊進入季後賽後，命中率逐漸提高，並減少失誤，充分展現團隊精神。

許晉哲在超級籃球聯賽（SBL）就曾率隊奪冠，到P. LEAGUE+ 聯盟完成2連霸，他坦言，每座冠軍越來越難，「包含我和球員林志傑、曾文鼎、蔡文誠年紀越來越大」。

去年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，聯盟裁定以3比1聽牌的勇士拿下元年總冠軍，許晉哲說：「第一年大家覺得沒有拋彩帶，好像勝之不武，今年希望大家肯定我們。」

P. LEAGUE+冠軍隊未來將獲邀參加東亞超級聯賽，許晉哲也期待，屆時球隊能拿出好的表現。（編輯：林治平）1110627