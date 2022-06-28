換聯盟後路更廣 塔克獲選T1年度最佳第六人

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（中央社記者龍柏安台北28日電）開季後轉戰台中葳格太陽，並帶領球隊打進總冠軍賽的洋將塔克，本季場均繳出20.7分、6.9籃板、5.8助攻和1.3抄截，亮眼攻守表現讓他獲選台灣職籃T1聯盟年度最佳第六人。

台灣運彩xT1聯盟今天公布年度最佳第六人獎項，台中葳格太陽洋將塔克（Anthony Tucker）擊敗高雄全家海神洋將霍爾（Ferrakohn Hall）、台灣啤酒英熊朱億宗等熱門候選人，輕鬆獲獎。

塔克季前原加盟台灣職籃聯盟P. LEAGUE+的高雄鋼鐵人，不過開季只打了6場比賽，就因磨合不順遭球團釋出，轉戰T1後他甘願從板凳出發，也在球場證明全能身手，除率領太陽在例行賽登上聯盟第2，甚至率隊打進總冠軍賽。

塔克今年2月加盟太陽，當時球隊總經理汪蔚傑就曾開心表示，「簡直是天上掉下來的禮物」。塔克本季表現也沒有辜負球團與汪蔚傑的期待，讓人再次見識到「塔克老師」的全能身手，不少球迷也專程進場，就為了看他幫對手「上課」。

在得知獲獎後，塔克透過球團官方聲明表示，他非常開心，也強調這是個很棒的賽季，「我在T1聯盟相當開心，感謝我的隊友、教練和球團，也感謝T1聯盟提供這個舞台」。

塔克認為，這是很棒的一年，他真的享受其中，感謝能夠獲得這個獎項，也期待能再次和大家相見。（編輯：張雅淨）1110628