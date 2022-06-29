陳偉殷成為自由球員 下一步動向受矚

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（中央社記者黃巧雯台北29日電）日本職棒阪神虎隊投手陳偉殷21日傳出遭球團指定讓渡，隔日正式公告，根據日職官網顯示，陳偉殷已成為自由球員，阪神虎官方推特也宣布與其解除合約，陳偉殷下一步動向受矚。

阪神虎球團21日通知陳偉殷遭放進指定讓渡名單，形同退團，隔日正式公告，若一週內沒有球團願意接收的話，將自動成為自由球員，目前已滿7天。

根據日職官網自由契約選手名單，已出現陳偉殷的名字，阪神虎隊今天也在官方推特宣布與陳偉殷解除合約。

陳偉殷2004年與日職中日龍隊簽約，2012年轉戰美職，先後效力於巴爾的摩金鶯隊、邁阿密馬林魚隊及西雅圖水手隊，2020年遭水手釋出後，再度回到日職，落腳千葉羅德海洋隊，當年球季結束後與阪神虎簽下2年合約，本季尚未在一軍亮相，僅在二軍出賽7場，拿下2勝1敗，防禦率3.03。

陳偉殷目前在美、日職通算累積96勝，只差4勝就能達成百勝里程碑。

中華職棒今年度新人球員選拔會將於7月11日登場，今天中午12時選秀報名截止，陳偉殷是否會選擇返台挑戰中職，備受關注。（編輯：張雅淨）1110629