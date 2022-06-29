台北羽球公開賽升級受阻 張國祚：中國因素

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（中央社記者龍柏安台北29日電）世界羽球聯盟日前公布明年度各級賽事調整，台北羽球公開賽仍維持超級300系列，「升級計畫」再次受阻，中華民國羽球協會理事長張國祚認為有兩大主因，其中之一就是中國。

2022台北羽球公開賽將於7月19日在台北和平籃球館登場，今年在世界羽球巡迴賽當中，隸屬超級300系列其中一站，不過台北羽球公開賽獎金高達50萬美元（約新台幣1483萬），在同級賽事最高，甚至還跨越超級500系列的獎金門檻（36萬美元）。

依照目前羽球世界巡迴賽規格等級，從最頂級的超級1000，依序為超級750、500、300與100。

台北羽球公開賽除獎金在同級最高，比賽現場也採用「吊點燈」模式，也屬超級500系列賽事以上規格，可惜羽協在提出賽事升級計畫後，依舊沒有成功「升級。」

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世界羽球聯盟（BWF）在6月18日公布未來4年賽事安排與等級，其中目前正在進行的馬來西亞公開賽，將從目前的超級750系列，升級至最頂級的超級1000，印度也從今年的超級500提升至750，而台北羽球公開賽則維持現況。

張國祚受訪時，被問到賽事「升級」失利的主因，他表示因世界羽球賽事分布，在亞洲地區已有太多500等級以上賽事，因此很難再有空間提升，至於另一個主因，他語帶保留地說：「應該就是中國因素。」（編輯：陳政偉）1110629