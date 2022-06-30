除是神偷也是大鎖 T1特攻林秉聖獲兩項防守個人獎

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（中央社記者龍柏安台北30日電）本季拿下台灣職籃T1聯盟年度抄截王的新北中信特攻後衛林秉聖，不只有神偷技能還能扮演大鎖，今天聯盟公布他除獲年度最佳防守球員殊榮，並同步入選年度防守第一隊。

台灣運彩xT1聯盟今天持續公布各項年度個人獎項，其中林秉聖堪稱最大贏家，除早已確定入袋的年度抄截王，他也獲選年度最佳防守球員，並與高雄全家海神胡瓏貿、庫薩斯（Mindaugas Kupsas），以及台灣啤酒英熊蔣淯安、桃園雲豹戴維斯（Deyonta Davis），共同入選年度防守第一隊。

本季林秉聖例行賽出賽24場，場均繳出13.2分、3.6籃板、2.3助攻和3抄截，比賽中他頻頻利用神偷技能轉守為攻，充滿侵略性的壓迫貼身防守也帶給對手極大壓力。

即便防守功力一把罩，林秉聖不想把自己的定位侷限在防守端，他透過球團官方聲明強調，得獎是肯定，也是別人對他的認可，不過下個賽季他會努力朝助攻王的方向邁進，希望自己能成為攻守俱佳的球員。

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今年美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克後衛史瑪特（Marcus Smart）以後衛身分獲選年度最佳防守球員，這也給了林秉聖很大激勵，「我很想像他一樣得獎，但實在沒把握，因為T1外籍球員的身高跟禁區封阻優勢很明顯，沒想到最後公布得獎的是我，我非常開心被肯定。」

特攻總教練李逸驊直言，林秉聖除身體素質優異，對於預判抄球的時機點也進步非常多，「他總能帶領著球隊完成防守後反擊，大大提升球隊士氣。」（編輯：張雅淨）1110630