麟洋配不敵地主組合 馬來西亞羽賽次輪出局

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（中央社記者龍柏安台北30日電）東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟、李洋，今天在馬來西亞羽球公開賽次輪，以17比21、18比21不敵馬來西亞組合張御宇、王耀新，16強提前出局。

總獎金67.5萬美元（約新台幣2002萬）的2022馬來西亞羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽超級750等級的次頂級大賽，繼稍早台灣一哥周天成意外落馬，王齊麟與李洋也跟著在次輪栽跟頭。

世界排名第4的「麟洋配」王齊麟、李洋，在馬來西亞公開賽名列第4種子，也是本季所參加的第4場國際公開賽，兩人先後在泰國羽球公開賽與印尼大師賽兩度打進8強，也是今年最佳戰績。

王齊麟與李洋今天遭遇世界排名第10的地主馬來西亞組合王耀新與張御宇，雙方過去4度交手，台灣組合握有3勝對戰優勢，不過雙方最近1次交鋒是去年世界羽球錦標賽，當時「麟洋配」力拚3局後惜敗，對戰3連勝也被迫中斷。

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今天兩組人馬在馬來西亞公開賽次輪碰頭，開賽戰況陷入膠著，雙方互有領先、5度打平，「麟洋配」在9比10落後下，一口氣連丟5分，讓對手拉開差距，先以17比21失守。

「麟洋配」在第2局拉出4比1攻勢，並一度以8比5取得領先，無奈好景不常，兩人陷入亂流，被對手連拿6分由盛轉衰，台灣組合雖3度將比分追到只差1分，卻始終無法扭轉戰局，最終以18比21吞敗，無緣8強。（編輯：唐聲揚）1110630