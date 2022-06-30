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ELEVEN與日職洋聯簽5年轉播合約 蔡其昌喊讚

2022/6/30 17:56
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（中央社記者黃巧雯台北30日電）ELEVEN SPORTS與日職太平洋聯盟簽5年合約，7月1日起將轉播太平洋聯盟賽事，中職會長蔡其昌今天說，球迷未來可透過轉播看到台灣選手在日職的表現，他認為是非常棒的事情。

ELEVEN SPORTS今天舉辦與日本職棒太平洋聯盟合作暨頻道內容記者會，ELEVEN SPORTS台灣區總經理鄧儒宗表示，2021年開始轉播日職太平洋聯盟賽事，今年又有機會繼續合作，而ELEVEN SPORTS是擁有業界最多橫跨3平台（有線電視、MOD、OTT）播出的體育頻道。

鄧儒宗指出，這次簽下5年轉播權就是希望球迷可以感受到ELEVEN SPORTS深耕台灣的心，期待有更多球迷喜歡上日本職棒。

目前在日職奮戰的台灣選手，包括北海道日本火腿鬥士隊野手王柏融、埼玉西武獅隊野手吳念庭、歐力士猛牛隊投手張奕、樂天金鷲隊投手宋家豪等人，恰巧都是在太平洋聯盟。

ELEVEN SPORTS自7月1日起每週將轉播太平洋聯盟賽事，蔡其昌表示，日職現在有不少優秀的台灣選手，球迷未來可透過轉播看到台灣選手在日職的表現，他認為是非常棒的事情。

蔡其昌表示，台灣和日本在觀光、經濟、政治與體育運動往來密切，特別是棒球，原訂今年3月初舉行的台日職棒交流賽受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而暫緩，他希望待疫情一過，能再恢復交流賽。（編輯：張雅淨）1110630

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