更多編輯台推薦新聞：
7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

土耳其為何不再反對芬蘭瑞典入北約？ 艾爾段取外交勝利拚大選
國際

土耳其為何不再反對芬蘭瑞典入北約？ 艾爾段取外交勝利拚大選

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額
生活

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令
兩岸

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》去年死亡人數增加1.1萬 癌症蟬聯40年10大死因之首
首頁 / 運動

納達爾戰4盤晉溫網第3輪 斯威雅蒂續推高連勝紀錄[影]

2022/7/1 07:00（7/1 08:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
納達爾（圖）30日擊敗立陶宛選手貝蘭基斯，晉級溫布頓網球錦標賽男單第3輪。（圖取自facebook.com/wimbledon）
納達爾（圖）30日擊敗立陶宛選手貝蘭基斯，晉級溫布頓網球錦標賽男單第3輪。（圖取自facebook.com/wimbledon）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦30日綜合外電報導）西班牙「蠻牛」納達爾今天擊敗立陶宛選手貝蘭基斯，晉級溫布頓網球錦標賽男單第3輪；女單頭號種子斯威雅蒂雖丟失一盤但成功晉級，同時締造連勝37場紀錄。

大會第2種子納達爾（Rafael Nadal）是今年澳網、法網冠軍得主，今天他對上貝蘭基斯（Ricardas Berankis），與首輪一樣錯失直落三贏球契機，最終是以6比4、6比4、4比6、6比3勝出。

納達爾拿過22座大滿貫賽冠軍，但他自2019年闖進準決賽後就沒打過溫網。接下來他準備與義大利選手索內戈（Lorenzo Sonego）對戰，納達爾說自己得努力改善表現。

他表示：「這3年來我草地比賽打得不多。…我必須改進。…我必須保持努力和謙虛，即使進展不順利時也一樣。」

女單方面，波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天以6比4、4比6、6比3，擊敗荷蘭選手科霍芙（Lesley Pattinama Kerkhove），成功晉級第3輪。

斯威雅蒂最近6場賽事都拿下冠軍，包括法網在內，下場比賽她將對上法國老將柯爾妮（Alize Cornet），爭取16強門票。

斯威雅蒂28日擊敗克羅埃西亞女將費特（Jana Fett）後已連勝36場，寫下世界女子職業網球協會（WTA）本世紀最長連勝紀錄。今天她繼續推升連勝場次，追平瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis）1997年締造的37連勝。（譯者：楊昭彥）1110701

世界球后斯威雅蒂（圖）30日推升連勝場次，追平瑞士名將辛吉絲1997年締造的37連勝。（圖取自twitter.com/iga_swiatek）
世界球后斯威雅蒂（圖）30日推升連勝場次，追平瑞士名將辛吉絲1997年締造的37連勝。（圖取自twitter.com/iga_swiatek）
延伸閱讀
影片／球后斯威雅蒂晉溫網第2輪 連勝36場創21世紀最長紀錄影片／喬科維奇直落三克敵 生涯第16度挺進溫網第3輪詹皓晴擊敗中國組合 溫網女雙首輪開出紅盤納達爾苦戰4盤獲勝 闖過溫網首輪
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族