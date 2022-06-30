詹皓晴擊敗中國組合 溫網女雙首輪開出紅盤

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（中央社記者龍柏安台北30日電）台灣網球女子雙打好手詹皓晴與日本搭檔青山修子今天凌晨在溫布頓網球錦標賽女雙首輪，以7比5、6比3擊敗中國的王曦雨、鄭欽文，順利在今年溫網女雙首役開出紅盤。

2022溫布頓網球錦標賽本週開打，今年除男單一哥曾俊欣取得會內賽門票外，另有雙打姊妹花詹詠然、詹皓晴參賽，而詹家姊妹分頭出擊，若姊妹倆一路闖關，預計將在16強提前會師，再次上演姊妹對決的劇本。

詹皓晴與青山修子的「台日組合」，今天碰上中國王曦雨與鄭欽文，首盤雙方勢均力敵，戰局也陷入僵持，在前10局打完，雙方以5比5打平，且兩組人馬都沒暴露出任何破發機會。

關鍵第11局，「台日組合」成功保發取得超前，並在第12局首度將對手逼出破發點，兩人沒有浪費寶貴機會，首度成功破發，也以7比5率先拿下。

歷經首盤暖身，次盤「台日組合」早早進入狀態，靠著第5局再次率先破發，前6局打完已取得4比2優勢，看似勝券在握。

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沒想到中國組合在第7局還以顏色，全場首度破發將局數追成3比4，只要接下來再守住自己發球局，就能扳平戰局。

所幸「台日組合」沒給對手喘息機會，第8局再次攻破對手發球局穩住陣腳，取得5比3「聽牌」優勢，加上隨後3度化解失局危機，才以6比3順利「關門」淘汰對手，下一輪將跟地主英國組合拜恩絲（Naiktha Bains）與路絲登（Maia Lumsden）爭搶16強門票。（編輯：張雅淨）1110630