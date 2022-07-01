世界盃男籃資格賽 台灣隊下半場崩盤不敵中國

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（中央社記者龍柏安台北1日電）少了「新台灣人」阿提諾的台灣男籃代表隊，今天只打了半場好球，下半場遭中國隊拉開差距，最終以58比94吞敗，在世界盃男籃亞洲區資格賽第3階段吞下首敗。

2023世界盃男籃亞洲區資格賽第3階段賽事，今天在澳洲墨爾本進行第2天賽事，也是台灣男籃首度亮相，無奈賽前傳出包括阿提諾（William Artino）在內共4名球員確診、被迫提前退出這次比賽，也對戰力造成不小打擊。

中國隊這次陣容當中，擁有包括周琦、王哲林與沈梓捷在內的3名超過210公分長人，對台灣隊禁區帶來極大壓力，不過上半場靠著盧峻翔獨拿12分、林秉聖也攻下10分的優異表現下，以38比42緊咬比數。

下半場中國隊改變進攻策略，頻頻利用切入撕裂台灣隊防線，並挾禁區絕對優勢取分，加上中國隊防守也開始加壓，一旦逮到台灣隊失誤，就利用攻守轉換搶分，單節拉出30比10的攻勢，將差距一口氣拉開至20分以上，也提前奠定勝基。

比賽第2節還發生一段插曲，台灣中鋒孫思堯和對方前鋒朱俊龍在籃下卡位時，雙方肢體糾纏在一起，一度引爆對手火氣，所幸並未擦搶走火、引發更嚴重的肢體衝突。

台灣男籃在前兩階段累計0勝3負，今天再輸中國，苦吞4連敗，明天將可休兵一天，週日（3日）將迎戰日本，並於4日再戰中國。（編輯：陳政偉）1110701