溫網女雙首輪出局 詹詠然混雙順利開紅盤

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北3日電）女雙首輪提前出局，台灣網球好手詹詠然在今年溫布頓網球錦標賽混雙則成功突圍，他與克羅埃西亞搭檔多迪格凌晨以2比1擊敗米亞斯與羅莉芙的德紐聯軍，順利闖進次輪。

詹詠然與多迪格（Ivan Dodig），今天在溫布頓網球錦標賽混雙首輪，歷經近2小時、3盤大戰，才以6比2、5比7、6比4險勝德國好手米亞斯（Andreas Mies）與紐西蘭女將羅莉芙（Erin Routliffe）這組跨國聯軍。

今年溫網詹詠然與澳洲老將史托蘇兒（Samantha Stosur），在女雙首輪不敵西班牙的波索娃（Aliona Bolsova）、美國女將妮爾（Ingrid Neel），爆冷提前落馬，所幸首戰出局的低氣壓，沒有延續到今天登場的混雙。

詹詠然與多迪格的「台克組合」，首盤兩度成功破發，輕鬆先以6比2拿下，不料次盤開啟戰況丕變，對手展開強力反撲，前10局兩組人馬互不相讓，以5比5打平，戰況陷入膠著。

關鍵第11局，「台克組合」先遭對手破發得逞，陷入5比6落後，加上對方又成功守下發球局，讓詹詠然與多迪格以5比7棄守，戰局也被扳成1比1平。

決勝盤戰況如同次盤翻版，雙方一路緊守，兩組人馬都無法攻破對手防線，雙方前8局再次打成4比4平。

所幸劇本雖然相仿，不過結局卻是翻轉，詹詠然與多迪格先在第9局先成功保發，接著第10局把握唯一的破發機會成功突圍，以6比4艱辛拿下晉級入場券。

「台克組合」下一輪將遭遇克羅埃西亞雙打名將帕維奇（Mate Pavic）與印度女將蜜爾莎（Sania Mirza）的跨國組合。（編輯：陳仁華）1110703