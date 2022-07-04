天使9局狂吞20次三振 平大聯盟最慘紀錄[影]

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（中央社休士頓3日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB天使的打者，今天在9局的比賽中，一共吞下20次三振，平了大聯盟最慘的紀錄；對手太空人則是靠潘尼亞的再見兩分砲，以4比2收下勝利。

休士頓太空人今天在家迎戰洛杉磯天使，作客的天使在2局上半靠瑞吉福（Luis Rengifo） 的陽春全壘打先馳得點，3上再靠大谷翔平帶有打點的安打，取得2比0領先。

太空人4下靠潘尼亞（Jeremy Pena）的陽春彈追回1分，5下再藉著阿圖維（Jose Altuve）帶有打點的安打扳平戰局。

之後3局兩隊都未得分，太空人9下靠潘尼亞的再見兩分砲，以兩分差距擊敗天使。

潘尼亞今天揮出雙響砲，有5打數4安打、3打點的表現；大谷翔平則交出4打數1安打、1打點成績，目前他的打擊率是2成62。

太空人先發投手巴爾德斯（Framber Valdez） 今天雖然無關勝敗，但送出生涯新高的13次三振，接在他後面投球的奈瑞斯（Hector Neris）、孟蒂羅（Rafael Montero） 分別送出兩張老K，普雷斯利（Ryan Pressly） 投1局賞給對手3次三振，4人一共讓天使打者吞下20次三振，創下太空人隊史新高紀錄。

另外，巴爾德斯今天一度連續三振12名天使打者，創下太空人隊史新紀錄，該隊先前的紀錄是連續以三振解決9名對方打者，這在過去一共出現4次，締造紀錄者包括曾兩度有此表現的柯爾（Gerrit Cole） 。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110704