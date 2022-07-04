台灣男籃不敵中國 世界盃亞洲區資格賽吞6連敗

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）台灣男籃今天世界盃男籃亞洲區資格賽面對擁有身高優勢的中國，除了籃板球落入下風外，命中率也僅31.6%，最終以56比97輸球，小組賽苦吞6連敗。

2023世界盃男籃亞洲區資格賽第3階段在澳洲墨爾本舉行，台灣男籃賽前包括歸化球員阿提諾（William Artino）在內，就有4名球員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），讓台灣隊戰力大受影響。

台灣男籃1日首戰以58比94不敵中國後，3日又以49比89輸給日本，在小組賽吞下5連敗後，提前確定無緣晉級下一輪賽事，今天再與中國隊碰頭。

有別於首戰上半場結束，台灣隊僅落後中國隊4分，今天戰況一面倒，中國隊長人王哲林、周琦在禁區逞威，且團隊首節就飆進7記三分球，反觀台灣隊未能找到破解之道，前兩節在外線更是僅出手3次，上半場結束以26比55落後。

台灣隊第3節一度落後35分，游艾喆三分球試圖率領球隊追分，但團隊進攻端仍未能有效發揮，台灣隊前3節結束仍以42比74落後。第4節儘管兩隊數度爆發衝突，但並未影響最終戰局，台灣隊無力追趕，以41分差輸球，吞下6連敗。

台灣隊此役3人得分雙位數，以游艾喆11分最高，盧峻翔、吳怡斌各進帳10分。團隊籃板以27比49輸給中國隊，而台灣隊命中率僅31.6%，遜於中國隊的54.7%。

世界盃男籃亞洲區資格賽分成4組，台灣與日本、澳洲、中國同屬B組，分組排名前3的隊伍可取得第2輪門票，由於日本是2023世界盃男籃主辦國之一，自動獲得參賽資格。（編輯：張雅淨）1110704