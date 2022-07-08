旅歐足球小將袁永誠開球 勉小球員勇敢逐夢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安、實習記者顏翊昕台北8日電）年僅19歲的台灣足球小將袁永誠，是台灣獲歐洲職業足球合約的第1人，今天他以開球嘉賓身分出席健身工廠盃少年足球邀請賽，也以過來人身分勉勵小球員們未來勇敢逐夢。

2022健身工廠盃少年足球邀請賽今天在高雄國家體育場點燃戰火，主辦單位邀請袁永誠與台電足球隊總教練陳貴人一起擔任開球嘉賓，袁永誠以自己經歷為例，鼓勵這批足壇未來之星把握機會盡情發揮，並期待未來能看到更多小學弟們能勇敢踏上旅外之路。

今年11月即將滿20歲的袁永誠，國中時赴中國就讀廣州富力切爾西足球學校受訓，因不願轉籍，15歲那年他做出一個大膽決定，獨自遠赴西班牙求學和踢球。

袁永誠的父親袁慶國，是台灣著名電影攝影師，也是寶貝兒子的心靈導師，為了幫助孩子一圓心中的足球夢，不惜賣車、賣房、貸款，除用行動力挺，甚至也愛屋及烏，被足球徹底圈粉。

今年健身工廠盃少年足球邀請賽共計有36支隊伍，超過700位小將參賽，主辦單位也期盼參賽各隊能使出渾身解數，一同爭取台灣基層足球盛事的最高榮譽。

這項足壇盛事採分齡制，共計有U8、U10、U12等3個組別，冠軍獎金達新台幣6萬元、亞軍獎金也有3萬元、季軍1萬元。（編輯：屈享平）1110708