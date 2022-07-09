NBA里拉德同意續留拓荒者 將簽2年36.6億合約

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（中央社紐約8日綜合外電報導）多家媒體今天報導，美國職籃NBA球星里拉德（Damian Lillard）同意與波特蘭拓荒者續約，將簽下兩年1億2200萬美元（約新台幣36.6億元）合約。

體育電視頻道ESPN與「運動員」（The Athletic）今天報導，31歲的里拉德接下來3季將賺進1億3700萬美元，之後續約兩年角逐2025-26年賽季與2026-27年賽季，里拉德預計將在週末簽約。

里拉德在NBA生涯迄今10個球季均效力波特蘭拓荒者，今年1月因為腹部受傷動手術，上季僅出賽29場，場均貢獻24.0分、7.3次助攻、4.1個籃板與1.0次抄截。

拓荒者上季戰績27勝55敗，是自里拉德2013年獲選為NBA年度最佳新秀以來，首度沒有打進季後賽。

里拉德效力拓荒者期間，球隊在季後賽的最佳表現是在2019年晉級西區冠軍賽，但最後遭金州勇士橫掃淘汰。

6度入選NBA明星賽的里拉德是美國奧運男籃代表隊成員，去年在東京奧運奪金。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110709