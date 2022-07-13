周天成兩局淘汰陸光祖 闖進新加坡公開賽次輪

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（中央社記者龍柏安台北13日電）次局的9比1攻勢，讓台灣羽球一哥周天成提前奠定勝基，今天他在新加坡羽球公開賽男單首輪，以26比24、21比17擊敗世界排名第24的中國好手陸光祖，順利挺進次輪。

2022新加坡羽球公開賽是羽球世界巡迴賽超級500系列的比賽，緊接著在馬來西亞大師賽後登場，部分台將們則是連續3週出賽，其中就包括周天成與上午已順利晉級的戴資穎。

年僅25歲的中國球員陸光祖，近來狀態神勇，上週才剛在馬來西亞大師賽打進4強，寫下本季最佳戰績，而他本季參加的5場比賽，就有3站打進8強。

而台灣羽球一哥周天成在印尼大師賽名列亞軍，不過接下來他連續2站止步16強，直到上週馬來西亞大師賽才重返8強，狀態似乎也有反彈。

周天成過去和陸光祖4次交手，他取得3勝對戰優勢，不過雙方最後一次碰頭是在去年世界羽球錦標賽，當時周天成力拚3局後吞敗，對戰3連勝也遭對手終止。

今天雙方再次交鋒，首局戰況激烈，周天成克服1比5開局落後，在局尾兩度化解對手局點，並後來居上，靠著對手最後回擊掛網，讓他以26比24有驚無險拿下。

周天成率先拿下首局後，表現也漸入佳境，次局在1比2微幅落後下，他奮力拉出一波9比1攻勢，不僅後來居上，也提前奠定勝基。

對手雖在局尾一度將比分追至16比18，不過周天成關鍵時刻再連拿2分，包括一次重拍殺球突破對手防線，讓他率先取得賽末點，最終以21比17拿下晉級入場券，下一輪將面對印度好手普蘭諾伊（Prannoy H. S.）。（編輯：張雅淨）1110713