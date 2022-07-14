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中職明星隊出爐 拿莫伊漾、林子豪遞補參加全壘打大賽

2022/7/14 19:05（7/14 19:30 更新）
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中職14日公布明星隊24人及技術挑戰賽完整名單，拿莫．伊漾（打者）與林子豪遞補參加全壘打大賽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北14日電）中職明星對抗賽7月底登場，今天公布明星隊24人及技術挑戰賽完整名單，樂天桃猿野手林承飛獲得推薦入選明星隊，而拿莫．伊漾、林子豪遞補參加全壘打大賽。

中職明星對抗賽7月30日、31日將在台中洲際棒球場登場，屆時將由統一獅隊總教練林岳平領軍台灣隊對決明星隊，日前已揭曉台灣隊24人和明星隊先發12人名單，而明星隊24人完整名單和技術挑戰賽參賽名單也在今天出爐。

明星隊先發12人包括德保拉（中信兄弟）、楊志龍（中信兄弟）、豪勁（樂天）、高宇杰（中信兄弟）、拿莫．伊漾（味全）、岳東華（中信兄弟）、林子豪（統一）、王勝偉（富邦）、陳文杰（中信兄弟）、陳子豪（中信兄弟）、陳晨威（樂天）與林智勝（味全）。

明星隊另12名球員則由教練推薦，林承飛儘管未入選台灣隊和明星隊先發名單，但林承飛最終仍出現在明星隊24人名單上，其餘入選球員包括朱俊祥（樂天）、鋼龍（味全）、施子謙（統一）、布雷克（統一）、呂彥青（中信兄弟）、陳冠偉（味全）、陳仕朋（富邦）、戴培峰（富邦）、范國宸（富邦）、張閔勛（樂天）、林書逸（中信兄弟）。

聯盟原先已公告全壘打大賽參賽名單，包括許基宏、林智勝、張志豪、詹子賢、陳子豪、吉力吉撈．鞏冠、朱育賢、林安可，但吉力吉撈．鞏冠、林安可因傷無緣參賽，改由拿莫．伊漾、林子豪遞補參戰。

另外，野手速球王部分，採團體賽制，兩隊各派2名選手，每人有3球機會，各隊選手加總球速公里數多者獲勝，個人球速加總最高者，即成為這次明星賽速球王。

台灣隊派出詹子賢（中信兄弟）、郭天信（味全）參加，明星隊則由拿莫．伊漾（味全）、王勝偉（富邦）上陣。

打準大賽同樣是採團體賽制，兩隊各派3名選手，每人共有5次揮棒機會，將球場劃分為4個區域，各區域代表一個分數，擊出飛球於該區域落地則可得到相對應分數，球直接擊中分數牌則得3倍分數，第5次揮棒得到的分數再乘2倍。

台灣隊派出胡智為（統一）、曾峻岳（富邦）與陳傑憲（統一），明星隊則由德保拉、豪勁、申皓瑋（富邦）代表參賽。（編輯：陳政偉）1110714

（圖取自facebook.com/heartbaseball）
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